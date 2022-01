“Io sono un cog…*”. Non è l’Arena, Massimo Giletti ci va giù pesante. L’imbarazzo di Pierpaolo Sileri (Di giovedì 20 gennaio 2022) Attimi di tensione durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Durante la puntata in diretta del 19 gennaio 2022, ospite in studio è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il padrone di casa vuole tornare sul grafico presentato da Roberto Speranza in conferenza stampa. Si tratta nella fattispecie di un grafico sui vaccini che conteneva un grottesco errore: le proporzioni degli “omini” rappresentati non erano corrette rispetto ai dati . Motivo per il quale, secondo il programma di La7, alla fine il ministro della Sanità ha fatto uno spot contro il vaccino, anche se aveva intenzione di fare tutto l’opposto. Massimo Giletti è contrariato da tutto ciò, complice il fatto che il Ministro Speranza non ha mai voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Attimi di tensione durante l’ultima puntata di Non è, il programma condotto dasu La7. Durante la puntata in diretta del 19 gennaio 2022, ospite in studio è il sottosegretario alla Salute. Il padrone di casa vuole tornare sul grafico presentato da Roberto Speranza in conferenza stampa. Si tratta nella fattispecie di un grafico sui vaccini che conteneva un grottesco errore: le proporzioni degli “omini” rappresentati non erano corrette rispetto ai dati . Motivo per il quale, secondo il programma di La7, alla fine il ministro della Sanità ha fatto uno spot contro il vaccino, anche se aveva intenzione di fare tutto l’opposto.è contrariato da tutto ciò, complice il fatto che il Ministro Speranza non ha mai voluto ...

