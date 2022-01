Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Soleil Sorge: "Se fossi stato in Casa con lei probabilmente sarei stato espulso" (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'influencer milanese, trionfatore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, affonda l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'influencer milanese, trionfatore della scorsa edizione delVip, affonda l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - ForeverSorge : Katia e Soleil sono il motivo principale per cui questo grande fratello è bello. #gfvip - vespallero : @vaffanghoulo Tuo fratello è un GRANDE. - mariastrangio63 : @AXBproduction Quindi si sapeva che sarebbe entrata Delia, che pagliacciate!! Sto grande fratello sta deludendo un bel po. -