Formazioni ufficiali Roma Lecce | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Afena-Gyan; Abraham. Allenatore; Mourinho(4-3-3): Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Gargiulo, Blin, Helgason; Di Mariano, Olivieri, Listkowski. Allenatore: Baroni L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

11contro11 : Coppa Italia: #Roma-#Lecce, le formazioni ufficiali #SerieA #11contro11 - SkySport : Roma-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #CoppaItalia #RomaLecce #Roma #Lecce - PagineRomaniste : La formazione ufficiale del #Lecce (4-3-3): Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Gargiulo, Blin, Helgason;… - SoloLecceIT : Qui Roma-Lecce: formazioni ufficiali, tabellino, azioni, 'TUTTO LIVE' - sportli26181512 : Roma-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con la gara dell'Olimpico si chiudono gli ottav… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo Arsenal (4 - 2 - 3 - 1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Ødegaard; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette. Liverpool (4 - 3 - 3) : Kelleher; Alexander -...19.25 Ecco le: GAMBIA: Gayè; Janko, Jagne, Colley, Gomez, Sundberg, Mu. Barrow, Bobb, Mo. Barrow, Jallow - Mbye, Sohna TUNISIA: Ben Said; El Abdi, Mathlouthi, Laidouni, Talbi, ...Roma e Lecce si sfidano all'Olimpico per l'ultimo ottavo di finale in programma: la vincente sfiderà l'Inter. Ecco le formazioni ufficiali ...Tocca alla Roma. La squadra di José Mourinho chiude gli ottavi di Coppa Italia facendo il suo debutto stagionale nella competizione ospitando all'Olimpico il Lecce. Per i giallorossi ...