Foggia, attentato incendiario contro l'auto di un assessore del comune di Monte Sant'Angelo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un attentato incendiario è stato compiuto la scorsa notte contro dell'automobile (una Bmv X3) di Generoso Rignanese, assessore al Bilancio del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia). l'auto era parcheggiata in via Valle Sant'Angelo ed è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è la prima volta che Rignanese subisce intimidazioni: nel 2019 venne ritrovata una busta contenente un teschio umano e pesanti minacce di morte rivolte a lui e al sindaco Pierpaolo D'Arienzo nella sede comunale di Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

