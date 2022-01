Focolaio Venezia | la gara con l' Inter è a rischio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Oltre a Napoli - Salernitana , anche, in programma sabato alle 18, potrebbe non essere disputata. La società veneta ha infatti reso noto che dall'ultimo giro di tamponi sono spuntate ...

"IlFc comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. ...Covid al: partita con l'Inter ad alto rischio Ilstamattina infatti ha comunicato che 'oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti ...Milano, 20 gennaio 2022 - Oltre a Napoli-Salernitana, anche Inter-Venezia, in programma sabato alle 18, potrebbe non essere disputata. La società veneta ha infatti reso noto che dall'ultimo giro di ta ...Dopo le quattordici positività totali al Covid-19 (dieci scoperte oggi, quattro da sabato scorso) nel gruppo squadra del Venezia, il club lagunare ha deciso di rafforzare il proprio livello di sicurez ...