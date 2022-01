Covid | 20 835 operatori Polizia di Stato positivi da inizio pandemia | 20 i decessi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 20.835 glidelladial-19 da, 20 i morti. E’ quanto emerge dal report del Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza direzione centrale di Sanità, aggiornato a ieri. Come apprende l’Adnkronos sono in isolamento 4.470 poliziotti, 7 risultano ricoverati. E’ il Lazio la Regione con il maggior numero dinel Corpo, 3.947; seguono la Lombardia con 2.627 e la Campania con 1.863. Quest’ultima detiene, invece, il record di vittime: 7 sulle 20 totali, seguono il Lazio con 4, il Piemonte, il Veneto e la Sicilia con 2. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono 13.354, in aumento rispetto al dato di ieri quando erano 12.. C'è un solo negativizzato nelle ultime 24 ore, sono 26723. Si registra ancora una vittima delnel trapanese, sono 482 dall'...I numeri in provincia di Trapani Ancora una vittima delin provincia di Trapani, sono 481 dall'inizio della pandemia. E sono 12.i positivi attuali, in calo rispetto al dato di martedì ...Scatta oggi l’obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti. Le regioni si schierano intanto per un cambiamento del sistema dei colori. Secondo la mappa Ecdc, tutta l’Italia e quasi tutta ...Con un giorno di ritardo rispetto alle altre città della provincia di Trapani anche a Marsala si torna a scuola. Suona ...