Biathlon, Coppa del Mondo 2021/2022: le classifiche aggiornate aggiornate (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le classifiche aggiornate, maschile e femminile, della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione, che avrà come appuntamento più importante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Di seguito le classifiche aggiornate gara dopo gara. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Quentin Fillon Maillet (FRA) 602 Emilien Jacquelin (NOR) 501 Sebastian Samuelsson (SWE) 484 Tarjej Boe (NOR) 458 Alexandr Loginov (RUS) 413 Vetle Sjastaad Christiansen (NOR) 407 Johannes Thingnes Boe (NOR) 386 Sturla Holm Laegreid (NOR) 384 Simon Desthieux (FRA) 383 Anton Smolski (BLR) 382 22. Thomas Bormolini 22029. Lukas Hofer 18543. Tommaso Giacomel 70 46. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le, maschile e femminile, delladeldi. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione, che avrà come appuntamento più importante le Olimpiadi Invernali di Pechino. Di seguito legara dopo gara. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Quentin Fillon Maillet (FRA) 602 Emilien Jacquelin (NOR) 501 Sebastian Samuelsson (SWE) 484 Tarjej Boe (NOR) 458 Alexandr Loginov (RUS) 413 Vetle Sjastaad Christiansen (NOR) 407 Johannes Thingnes Boe (NOR) 386 Sturla Holm Laegreid (NOR) 384 Simon Desthieux (FRA) 383 Anton Smolski (BLR) 382 22. Thomas Bormolini 22029. Lukas Hofer 18543. Tommaso Giacomel 70 46. ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: il russo Babikov vince l'Individuale di Anterselva. Coppa di specialità a Tarjei Boe #biathlon #biathlon #20Genna… - neveitalia : Biathlon: il russo Babikov vince l'Individuale di Anterselva. Coppa di specialità a Tarjei Boe #biathlon #biathlon… - Chiccog17 : Lægreid chiude 5° ad Anterselva con 3 errori (suo peggior risultato finora in un’individuale di Coppa del Mondo) ma… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva per la 20 km maschile: tante novità tra ritorni ed assenze e una coppa che è sempre più francese #biathl… - neveitalia : LIVE da Anterselva per la 20 km maschile: tante novità tra ritorni ed assenze e una coppa che è sempre più francese… -