Arsenal-Liverpool, formazioni ufficiali: Martinelli dal 1?, Kloop con Frimino e Jota (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali della semifinale di ritorno di Carabao Cup - EFL Cup - tra Arsenal e Liverpool. La vincente sfiderà il Chelsea nella fiale di Wembley Leggi su mediagol (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ledella semifinale di ritorno di Carabao Cup - EFL Cup - tra. La vincente sfiderà il Chelsea nella fiale di Wembley

Advertising

11contro11 : Carabao Cup: #Arsenal-#Liverpool, le formazioni ufficiali #Estero #11contro11 - sportli26181512 : Coppa di Lega: Arsenal-Liverpool LIVE alle 20.45, chi vince va in finale col Chelsea: Primo trofeo della stagione i… - serzu75dska : RT @cmdotcom: Coppa di Lega: #ArsenalLiverpool LIVE alle 20.45, chi vince va in finale col Chelsea - cmdotcom : Coppa di Lega: #ArsenalLiverpool LIVE alle 20.45, chi vince va in finale col Chelsea - teo_acm : Stasera alle 20:45 ritorno della semifinale di coppa di lega inglese tra Arsenal e Liverpool. Si parte dallo 0-0 de… -