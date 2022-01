Amici 20, Sangiovanni: “Minacciato di morte e insultato per come mi vesto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sangiovanni, protagonista del nuovo numero di Vanity Fair dedicato alla Generazione Futuro, ha rilasciato una lunga intervista al giornale e parlato della sua musica e della vita di tutti i giorni. Il vincitore del circuito canto di Amici 2020, infatti, è molto grato per il successo che sta avendo ma non sempre è facile. Vediamo, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022), protagonista del nuovo numero di Vanity Fair dedicato alla Generazione Futuro, ha rilasciato una lunga intervista al giornale e parlato della sua musica e della vita di tutti i giorni. Il vincitore del circuito canto di2020, infatti, è molto grato per il successo che sta avendo ma non sempre è facile. Vediamo, L'articolo

Advertising

infoitcultura : Amici, gravi minacce per Sangiovanni: paura per il cantante e Giulia Stabile - infoitcultura : Amici, Sangiovanni parla della scelta presa con Giulia Stabile e dell’attenzione morbosa dei fan - IsaeChia : #Amici, Sangiovanni parla della scelta presa con Giulia Stabile e dell’attenzione morbosa dei fan Il cantante inol… - ParliamoDiNews : Amici, Sangiovanni parla della scelta presa con Giulia Stabile e dell’attenzione morbosa dei fan | Isa e Chia… - occhio_notizie : Amici, Sangiovanni: ''Mi hanno minacciato di morte, c'è un'attenzione morbosa su me e Giulia Stabile'' #amici20… -