Addio all' attore Camillo Milli | da Fantozzi a Nanni Moretti

Advertising

Corriere : Addio all’attore Camillo Milli, era il presidente della Longobarda allenata da Canà-Banfi - mariali94316534 : RT @Antonio79B: 'L'allenatore nel pallone. Ecco, quello è il personaggio che ricordano tutti: Borlotti, il presidente della Longobarda. E p… - CampioneOmaggio : RT @Antonio79B: 'L'allenatore nel pallone. Ecco, quello è il personaggio che ricordano tutti: Borlotti, il presidente della Longobarda. E p… - Strangerclubof1 : RT @Antonio79B: 'L'allenatore nel pallone. Ecco, quello è il personaggio che ricordano tutti: Borlotti, il presidente della Longobarda. E p… - MarSnaaaa : RT @lagoleada_it: Una tristissima notizia: addio all'attore Camillo #Milli, il celebre Commendator Borlotti de 'L'Allenatore nel pallone'… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio all

La Gazzetta dello Sport

Camillo Milli , uno dei protagonisti della commedia'italiana anni '80: si è spento a 91 anni a Genova dove viveva. Ha lavorato tra gli altri con Mario Monicelli nel "Il marchese del Grillo" ...... l'attore Camillo Milli , noto per i suoi ruoli in televisione, a teatro e al cinema, dove ha messo in luce le sue doti di caratterista in commedie molto amate, dai film di Fantozzi' Allenatore ...Morto a 92 anni Camillo Milli, grande caratterista del nostro cinema e televisione, attore teatrale, televisivo e cinematografico, amato dal pubblico per i suoi ruoli ne Il marchese del grillo, Fantoz ...Un gioiello anche il ruolo del cardinale ne 'Il marchese del Grillo' (1981) di Mario Monicelli, al fianco di Alberto Sordi. Mara. Marado. Maradona'. Malato da tempo, l'attore è morto a Genova a pochi ...