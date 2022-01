Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2022: Marsaglia secondo e Innerhofer quarto nella prima prova cronometrata (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Va in archivio la prima prova cronometrata di discesa di Coppa del mondo di sci alpino a Kitzbuehel 2022 e gli italiani rispondono presente. Ottima prova da parte di Matteo Marsaglia, secondo in ex aequo con Matthias Mayer a soli ventidue secondi da Aleksander Kilde, il migliore di giornata. quarto crono, invece, per Christof Innerhofer, bene anche Pietro Zazzi in quattordicesima posizione. Più indietro, Mattia Casse ventunesimo, Dominik Paris trentaquattresimo e Guglielmo Bosca trentottesimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Va in archivio ladidi Coppa del mondo di scie gli italiani rispondono presente. Ottimada parte di Matteoin ex aequo con Matthias Mayer a soli ventidue secondi da Aleksander Kilde, il migliore di giornata.crono, invece, per Christof, bene anche Pietro Zazzi in quattordicesima posizione. Più indietro, Mattia Casse ventunesimo, Dominik Paris trentaquattresimo e Guglielmo Bosca trentottesimo. SportFace.

