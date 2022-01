**Quirinale: Crippa, sì a odg per voto a positivi, serve intervento Governo** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Movimento 5 stelle voterà a favore degli ordini del giorno presentati alla Camera da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedono interventi anche del governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena. Lo ha annunciato il capogruppo alla Camera, Davide Crippa. "Mi sarei aspettato un ragionamento diverso dal Governo nel dare un parere" invece di rimettersi al'Aula, ha affermato. "È evidente che il tema si tratta di inquadrarlo in un aspetto normativo. Oggi non è consentito per un quarantenato, positivo o meno, di uscire dal proprio domicilio. Pertanto credo sia indispensabile chiarire, e questo è il compito dell'ordine del giorno, assegnando al Governo una riflessione ampia sull'aspetto di carattere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Movimento 5 stelle voterà a favore degli ordini del giorno presentati alla Camera da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedono interventi anche del governo per consentire la partecipazione alper l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori'al Covid o in quarantena. Lo ha annunciato il capogruppo alla Camera, Davide. "Mi sarei aspettato un ragionamento diverso dal Governo nel dare un parere" invece di rimettersi al'Aula, ha affermato. "È evidente che il tema si tratta di inquadrarlo in un aspetto normativo. Oggi non è consentito per un quarantenato, positivo o meno, di uscire dal proprio domicilio. Pertanto credo sia indispensabile chiarire, e questo è il compito dell'ordine del giorno, assegnando al Governo una riflessione ampia sull'aspetto di carattere ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Crippa Quirinale, la partita di Di Maio per riconquistare i 5 Stelle e chiudere la legislatura da kingmaker ... in realtà, Di Maio e i suoi diventerebbero così gli unici interlocutori dell'ex governatore della Bce, che resti a Chigi o vada al Quirinale. La strategia di Crippa è la stessa che sta adottando Di ...

Quirinale: si valuta il voto elettori con febbre ma negativi Ma subito arrivano i contrasti, avanzati da Crippa di M5S e fra Fornaro che pone problemi di principio. Un no secco al voto a domicilio arriva da Debora Serracchiani (Pd). Visto che sinora la Camera ...

**Quirinale: Crippa, sì a odg per voto a positivi, serve intervento Governo** Il Tempo Quirinale, niente voto ai positivi: «Manca l’unanimità». Stop al Centrodestra I capigruppo della Camera hanno deciso una istruttoria sulla possibilità per i Grandi elettori per l'elezione del presidente della Repubblica di entrare a Montecitorio per votate ...

Quirinale: si valuta il voto elettori con febbre ma negativi E' terminata dopo quasi due ore a Montecitorio la riunione della Conferenza dei capigruppo dedicata essenzialmente alle modalità di voto per l'elezione del presidente della Repubblica, prendendo in co ...

