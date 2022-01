Pagelle Sassuolo Cagliari | Harroui non sbaglia | Pavoletti leader Ok Nandez – VOTI

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP:FLOP: Ruan(4-2-3-1): Pegolo 6; Muldur 6, Tressoldi 5, Ferrari 6, Rogerio 6;7, Magnanelli 6 (46? Maxime Lopez 6); Defrel 6, Raspadori 6,5, Kyriakopoulos 6 (74? Peluso 6); Scamacca 6 (69? Frattesi 6). Allenatore: Alessio Dionisi(3-5-2): Radunovic 6; Altare 5,5 (46? Goldaniga 6), Carboni 6,5, Obert 5,5; Zappa 6,5,6,5, Ladinetti 6 (87? Cavuoti SV), Kourfalidis 5,5 ...

Sassuolo-Cagliari: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Il Sassuolo supera di misura il Cagliari al Mapei Stadium e guadagna un posto ai quarti di finale. Gli uomini di Dionisi piegano i volenterosi rossoblù grazie a una rete realizzata nel primo tempo.