Nature Photographer Of The Year 2021

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La bellezza della natura è sconfinata. E attraverso l’obiettivo di un fotografo di talento, spesso riusciamo a vedere la sua magnificenza da una prospettiva nuova. I vincitori del concorso fotografico Natureof theci danno proprio questo con le loro splendide immagini che ci portano ovunque, dalle più alte vette del volo alato alle profondità del mare oscuro. Già alla sua sesta edizione, il concorso mondiale di fotografia naturalistica presentato da Nature Talks ha ricevuto più di 20.000 iscrizioni in 13 diverse categorie per l’edizione. E tra tutti questi, la giuria ha scelto un vincitore assoluto da laureare Natureof the. ©Terje Kolaas – Natureof theIl fotografo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Nature Photographer

Wild World:through an autistic eye The Travel's Way: Practical steps to taking unforgettable travel photos - per chi sogna di diventare fotografo Fotoreporter UK, Nori Jemil ha ...Un'eruzione vulcanica mozzafiato. Un gorilla di montagna molto espressivo. Un orso che rovista tra i rifiuti... Ogni anno il concorsoof the Year premia le foto più belle che ritraggono la natura. Il concorso celebra proprio la "gioia della bellezza della natura": ecco dunque gli scatti più belli