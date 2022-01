LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Kilde precede Marsaglia, Innerhofer è quarto! Brutta caduta per Ferstl (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Il rappresentante del Liechtenstein Marco Pfiffner se l’è presa comoda: finisce in fondo alla classifica a +7”88. Scende adesso il nostro Bosca! 12.59 Anche l’austriaco Christian Walder si difende bene: ventunesimo a +1”92. Si avvicina il momento di Guglielmo Bosca. 12.57 Ottima prestazione nel frattempo da parte del teutonico Simon Jocher diciassettesimo a +1”50 con pettorale 41. 12.54 Intanto ci giunge notizia che la caduta di Josef Ferstl appare piuttosto grave, con conseguenze che saranno valutate a breve. Il tedesco è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino, appena avremo nuovi aggiornamenti ve li comunicheremo. 12.51 Henrik Roea (Norvegia) accende la luce verde nel primo settore ma poi accumula un capitale dal compagno di squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Il rappresentante del Liechtenstein Marco Pfiffner se l’è presa comoda: finisce in fondo alla classifica a +7”88. Scende adesso il nostro Bosca! 12.59 Anche l’austriaco Christian Walder si difende bene: ventunesimo a +1”92. Si avvicina il momento di Guglielmo Bosca. 12.57 Ottima prestazione nel frattempo da parte del teutonico Simon Jocher diciassettesimo a +1”50 con pettorale 41. 12.54 Intanto ci giunge notizia che ladi Josefappare piuttosto grave, con conseguenze che saranno valutate a breve. Il tedesco è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino, appena avremo nuovi aggiornamenti ve li comunicheremo. 12.51 Henrik Roea (Norvegia) accende la luce verde nel primo settore ma poi accumula un capitale dal compagno di squadra ...

