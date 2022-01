La truffa per intascare i soldi del Superbonus

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Avevano incassato 110 milioni di euro per lavori in regime dimai eseguiti. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di un Consorzio operante nel settore, nonché perquisizioni e sequestri nei confronti di altre persone che, a vario titolo, possono esser coinvolte nell'illecito. In totale sono state eseguite attività di perquisizione e sequestro presso le residenze di 21 persone fisiche, le sedi di 3 enti/società nonché sequestri preventivi di crediti presso 16 tra istituti finanziari, società e persone fisiche. L'inchiesta nasce da da un'analisi di rischio sviluppata dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti. Così è emerso un sistema fraudolento. Il Consorzio, per i pm, attraverso una rete di procacciatori di clienti, si proponeva a privati ...