Il negazionista e no vax Ugo Fuoco ricoverato in ospedale, ha esultato per la morte di David Sassoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Uno dei guru del negazionismo del Covid e dei no vax in Italia, Ugo Fuoco, si trova al momento in ospedale, ed è stato identificato dalla Polizia Postale e di Stato come uno dei responsabili degli attacchi coordinati contro il deceduto presidente dell'europarlamento David Sassoli. A riportarlo è il Corriere della Sera. Il 40enne napoletano avrebbe festeggiato la morte di Sassoli assieme ai 36mila iscritti al suo canale Telegram Ugo Fuoco – Stop Dittatura. Fuoco, anche amministratore della pagina Facebook Libero Comitato di Protesta 'Napoli Non Si Piega' (quando toglieranno i social ai negazionisti?), si è fatto conoscere online per una serie di post in cui parla di finta pandemia e in cui afferma che "il Covid non esiste". Però il Covid, a quanto ...

GiovanniAgost20 : Festeggiava la morte di David Sassoli, il negazionista e no vax Ugo Fuoco ricoverato in ospedale. A dicembre annunc… - fiore_1926 : RT @_DAGOSPIA_: FESTEGGIAVA LA MORTE DI DAVID SASSOLI, IL NEGAZIONISTA E NO VAX UGO FUOCO RICOVERATO IN OSPEDALE - biancaascenti : FESTEGGIAVA LA MORTE DI DAVID SASSOLI, IL NEGAZIONISTA E NO VAX UGO FUOCO RICOVERATO IN OSPEDALE - gervasoni1968 : festeggiava la morte di david sassoli, il negazionista e no vax ugo fuoco ricoverato in ospedale - Dagospia - ontoxy : RT @Monia_Merli: Quindi la #dittatura lo sta curando! Ma pensa un po'! Non sono inorriditi i suoi 36 mila seguaci su #Telegram? Festeggia… -