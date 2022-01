Gf Vip: Scontro Infuocato tra Sonia e Adriana! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per una volta non sono i Vipponi rinchiusi nella casa di Cinecittà a far discutere, ma le opinioniste del Gf Vip. E’ di nuovo Scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutto è partito da alcune frasi velenose pronunciate dalla moglie di Bonolis nel corso di un’intervista ed a cui, ovviamente, la nostra Adriana ha prontamente risposto. Ma ecco cosa sta succedendo in queste ore tra le due opinioniste di Signorini! Sonia tira una bordata a Adriana Volpe Non è un mistero il fatto che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non si sopportino. Tra le due opinioniste del Gf Vip non scorre buon sangue. Già lo si era capito quando, nelle prime settimane del reality, le due si erano punzecchiate via social, dopo che Sonia aveva postato una selfie con Magalli. Una provocazione in piena regola quella della ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per una volta non sono i Vipponi rinchiusi nella casa di Cinecittà a far discutere, ma le opinioniste del Gf Vip. E’ di nuovotra Adriana Volpe eBruganelli. Tutto è partito da alcune frasi velenose pronunciate dalla moglie di Bonolis nel corso di un’intervista ed a cui, ovviamente, la nostra Adriana ha prontamente risposto. Ma ecco cosa sta succedendo in queste ore tra le due opinioniste di Signorini!tira una bordata a Adriana Volpe Non è un mistero il fatto cheBruganelli e Adriana Volpe non si sopportino. Tra le due opinioniste del Gf Vip non scorre buon sangue. Già lo si era capito quando, nelle prime settimane del reality, le due si erano punzecchiate via social, dopo cheaveva postato una selfie con Magalli. Una provocazione in piena regola quella della ...

