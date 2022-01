Advertising

Pall_Gonfiato : #GFVip, #Davide confessa: “Ero amico di #Alex il primo mese, poi…” | VIDEO - zazoomblog : Gf Vip Alex Belli senza freni contro Nathaly Caldonazzo: «Ho un fascicolo di diffide?» - #Belli #senza #freni… - VelvetMagIta : #GFVip, Alex Belli diffida Nathaly Caldonazzo? 'Ho già pronto il fascicolo' #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - occhio_notizie : La dedica di Alex a Delia: 'Io ti seguirò nel bene e nel male' #gfvip6 - PausaCaff3 : GF Vip Delia Duran smascherata, la frase su Alex Belli chiarisce ogni dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Al Grande FratelloBelli non ha gradito le parole di Nathaly Caldonazzo . Nathaly infatti, durante la sua reclusione nella casa e anche in diretta, ha accusatodi essere un narcisista patologico e lui si è ...Parlando delle dinamiche interne del GF, Sonia si è fatta la sua idea sul triangolo Soleil -- Delia. 'Soleil quando ha visto Delia nella casa doveva uscire. Ma credo che anche lei abbia ...Anche Manila sembra essere d’accordo con quanto appena detto dal VIP, ma pensa che ad oggi la situazione stia ... sensibile e sincera – non tralascia il gioco, proprio come fa Alex; nonostante ...Al Grande Fratello Vip Alex Belli non ha gradito le parole di Nathaly Caldonazzo. Nathaly infatti, durante la sua reclusione nella casa e anche in diretta, ha accusato Alex di essere un ...