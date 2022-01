Gf Vip 6 | Nathaly Caldonazzo nella notte usa un’espressione omofoba e scatena la reazione del web

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tra gli ultimi arrivati all’interno della Casa del Gf Vip 6 c’è anche: la showgirl sin dal suo ingressoCasa si è fatta notare dapprima per i suoi scontri con Valeria Marini e poi – come abbiamo avuto modo di vedere nel corso della puntata andata in onda lunedì sera – con Alex Belli e Sonia Bruganelli. Proprio in quell’occasioneera stata ripresa per aver usato le espressioni “malato di mente” e “narcisista patologico” per indicare Alex, ma questala concorrente del reality si è resa protagonista di un nuovo scivolone. Mentre si trovava a letto, chiacchierando con alcune sue compagne di stanza,ha ricordato come proprio oggi sia il compleanno del suo ex marito, mentre qualche giorno fa era stato quello di un altro suo ex. Proprio parlando ...