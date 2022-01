E per Sanremo? «Ho già la tremarella» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gianni Morandi dopo l’ustione alla mano che lo scorso marzo lo ha tenuto in ospedale per 27 giorni è pronto a ritornare ad esibirsi dal vivo e a Sanremo. Stasera riprende fino al 17 febbraio, al Teatro Duse di Bologna, la serie di concerti bloccati due anni fa a causa della pandemia. Festival di Sanremo 2022, da Elisa a Gianni Morandi: ecco i 22 big in gara X Nel mezzo lo troveremo sul ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gianni Morandi dopo l’ustione alla mano che lo scorso marzo lo ha tenuto in ospedale per 27 giorni è pronto a ritornare ad esibirsi dal vivo e a. Stasera riprende fino al 17 febbraio, al Teatro Duse di Bologna, la serie di concerti bloccati due anni fa a causa della pandemia. Festival di2022, da Elisa a Gianni Morandi: ecco i 22 big in gara X Nel mezzo lo troveremo sul ...

Advertising

fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - CremoniniCesare : Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! ?? ?? Sono onorato di portare la mia musica… - fattoquotidiano : #Sanremo2022, ascoltate in anteprima le 25 canzoni in gara: Elisa e Moro regalano ballate d'autore, ma la sorpresa… - sameoImistakess : Allora caro direttore di Sanremo io voglio questi due a condurre l'anno prossimo perché esigo che TUTTO il centro e… - F1N4L1N5 : RT @fraencamente: AMADEUS SE HAI LE PALLE FAI RIUNIRE GLI ONE DIRECTION PER I 10 ANNI DALL'OSPITATA A SANREMO -