Calciomercato Napoli, avanti tutta per Nandez: sacrificato un centrocampista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri sono tornati in corsa per Nandez, ma dovranno cedere prima un centrocampista Dopo le avances della scorsa estate, il Napoli è tornato alla carica per Nahitan Nandez del Cagliari. L'uruguaiano vuole cambiare aria, ma i rossoblù chiedono almeno un prestito con obbligo di riscatto per ricavare dall'addio del calciatore almeno una ventina di milioni. E non sarebbe questa l'idea degli azzurri che ragionano sempre sull'idea di un diritto di riscatto. Le cose potrebbero però cambiare se, come riportato il Corriere dello Sport, il Napoli dovesse cedere un centrocampista. E vista l'esplosione di Lobotka, il candidato a poter lasciare gli azzurri è Diego Demme; non per suoi demeriti, ma per il fabbisogno del club che ...

