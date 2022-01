Calciomercato Milan, Brahim Diaz in crisi: colpo in Serie A (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Milan: Brahim Diaz è reduce da un periodo piuttosto negativo. La dirigenza riflette: possibile ritorno di fiamma in Serie A Sono in arrivo settimane decisive per il Milan di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è reduce da un periodo piuttosto negativo. La dirigenza riflette: possibile ritorno di fiamma inA Sono in arrivo settimane decisive per ildi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - SkySport : Milan, il presidente del Lille chiude la porta per Botman: 'Non siamo disposti a trattare' #SkySport… - Gazzetta_it : #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - TifosiBN : ?? #MilanJuve dirà molto non solo sul prosieguo del campionato dei bianconeri.. ma anche sulle idee di #Allegri rigu… - salda__ : RT @MilanNewsit: Botman, il presidente del Lille: 'Non abbiamo dato aperture a trattative perché vogliamo tenere i migliori giocatori con n… -