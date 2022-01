Calciomercato Milan – Baiocchini: “Il difensore alla fine arriverà” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Manuele Baiocchini ha spiegato come il Milan non lasci nulla al caso in ottica Calciomercato. Non c'è fretta, ma il difensore arriverà Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Manueleha spiegato come ilnon lasci nulla al caso in ottica. Non c'è fretta, ma il

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - Gazzetta_it : #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - EM1998_ : RT @Gazzetta_it: #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - FilippoRubu00 : ??#Milan, secco NO del #Tottenham al prestito SECCO del difensore Japhet #Tanganga ?????????????? ???? #Calciomercato #SerieA -