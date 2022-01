“Cagna maledetta” GF Vip | Sonia Bruganelli senza freni sulla discussa concorrente

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di sicuro in questi quattro mesi ed oltre, il GF Vip 6 ha sfornato una lunga serie di scottanti dinamiche, le aspettative di Alfonso Signorini sono state indubbiamente confermate. Soprattutto nelle ultime settimane, da quando nuovi vip stanno invadendo la casa. Gli scontri non sono mancati neanche in studio, grazie ae Adriana Volpe. La loro antipatia può, a tratti, essere sedata. Ma una cosa è chiara, la moglie di Paolo Bonolis ed il peggior incubo di Giancarlo Magalli non potranno mai diventare amiche. Forse anche per questo Alfonso Signorini, con il suo infallibile fiuto, l’ha scelte come coppia d’opinioniste del GF Vip 6.stavolta l’ha detta grossa su Adriana Volpe. GF Vip,si esprime su Delia Duran e Adriana ...

Dreambig51234 : RT @Harley20096743: Ma in che senso cagna maledetta scusate??? #gfvip #jessvip - Sofysofia2000 : @Harley20096743 'Delia? 'Mi sembra la Cagna maledetta, un personaggio della serie tv Boris: l'attrice over action che non sa recitare' - PasqualeMarro : #SoniaBruganelli veleno contro Delia: “Cagna maledetta…” - sninriparazione : @Harley20096743 addirittura una cagna maledetta, ma può essere?? - LaStanzaInFondo : Sonia Brugacosa dà della cagna maledetta a Delia e parla ancora di Adriana. Questa è la prova che leggere tanti li… -

E su Delia " Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la '', un personaggio della serie tv Boris: l'attrice 'over carino' che non sa recitare ". Parlando del Grande ...Tuoni e fulmini pure per Delia: "Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la '', un personaggio della serie tv Boris: l'attrice 'over action' che non sa recitare". ...Sonia Bruganelli ha annunciato che il prossimo anno lascerà il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per lavorare con il marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli ha deciso di lasciare il Grande Fr ...Tuoni e fulmini pure per Delia: “Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la ‘Cagna maledetta’, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice ‘over action’ che non sa recitare”.