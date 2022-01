Blinken in Ucraina | ' Putin scelga via pacifica'

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il segretario di Stato Usa Antony, durante una visita in, ha invitato il presidente russo Vladimira scegliere una "via". "Spero fortemente, fortemente, che possiamo ...

Il segretario di Stato Usa Antony, durante una visita in, ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a scegliere una "via pacifica". "Spero fortemente, fortemente, che possiamo mantenere ciò su un percorso ......autorizzato ulteriori 200 milioni di dollari per "assistenza difensiva alla sicurezza" dell'. ha affermato un alto funzionario statunitense, mentre il Segretario di Stato Antonyè in ...Esiste un punto di vista neutrale, super partes, nella contesa tra Russia e Nato sull’Ucraina, qualcosa che possa aiutare a vedere una ragionevole via d’uscita dall’escalation verbale e militare?Gli Stati Uniti hanno confermato di aver autorizzato ulteriori 200 milioni di dollari per "assistenza difensiva alla sicurezza" dell'Ucraina. Lo riporta l'Afp. (ANSA) ...