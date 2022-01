Australian Open 2022, niente più Imodium per Berrettini: “Oggi tutto bene” (FOTO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha sconfitto Stefan Kozlov per 6-1, 4-6, 6-4, 6-1, assicurandosi il pass per il terzo turno degli Australian Open 2022. Prestazione positiva del tennista italiano, che fa il paio con l’esordio vittorioso ai danni di Brandon Nakashima. Lo straordinario tennista azzurro ha dovuto far fronte ad alcuni problemi allo stomaco recentemente, uscendone però trionfante al termine dei due confronti con i giovani tennisti statunitensi. Dopo l’ironia, con tanto di frase di ringraziamento verso l’efficacia dell’Imodium sulla telecamera di un operatore a bordocampo, il romano ha ripetuto il gesto al secondo turno. “Oggi tutto bene“, queste le parole di Berrettini in riferimento ai suoi guai intestinali; tutto è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteoha sconfitto Stefan Kozlov per 6-1, 4-6, 6-4, 6-1, assicurandosi il pass per il terzo turno degli. Prestazione positiva del tennista italiano, che fa il paio con l’esordio vittorioso ai danni di Brandon Nakashima. Lo straordinario tennista azzurro ha dovuto far fronte ad alcuni problemi allo stomaco recentemente, uscendone però trionfante al termine dei due confronti con i giovani tennisti statunitensi. Dopo l’ironia, con tanto di frase di ringraziamento verso l’efficacia dell’sulla telecamera di un operatore a bordocampo, il romano ha ripetuto il gesto al secondo turno. ““, queste le parole diin riferimento ai suoi guai intestinali;è ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, Berrettini batte Kozlov e va al terzo turno. Avanti anche Sonego di Redazione Sport L'taliano vince in quattro set con lo statunitense numero 169 del mondo. Avanza anche il torinese che sconfigge il tedesco Otte Matteo Berrettini passa al terzo turno dell'Open d'Australia battendo lo statunitense m° 169 del mondo Stefan Kozlov in quattro set (6 - 1, 4 - 6, 6 - 4, 6 - 1) dopo 2 ore e 38 minuti di una discreta sofferenza. E se dopo il primo turno ...

