Ascolti tv 18 gennaio 2022: la Juventus sfonda la Samp e l'Auditel su Canale5 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ascolti tv: la partita di Coppa Italia vince la serata Calcio di Coppa Italia su Canale5 con la partita Juventus-Sampdoria, vinta dai bianconeri per 4 a 1, che ha fatto il 16,8% con 4,030 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l'ammiraglia Mediaset aveva fatto il 14,72% e 3,2 milioni con la serie tv Sissi. Seconda posizione per Meraviglie – La penisola dei tesori su Rai1 con il 14,1% e 2,943 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Alberto Angela aveva portato a casa il 13,65% e 2,8 milioni. Chiude il podio il one-man-show Un'ora sola vi vorrei che su Rai2 ha registrato il 6,8% di share media con 1,671 milioni di telespettatori. Martedì scorso il programma di Enrico Brignano aveva raccolto il 6,44% e 1,4 milioni. Ascolti tv altre reti Giù dal podio si piazza il talk show diMartedì ...

