Aggiornato Microsoft acquista Activision Blizzard

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come un fulmine a ciel sereno, quest’oggi arriva la notizia dell’acquisizione da parte didi, per una cifra pari a 70 miliardi di dollari.: Giochi inclusi nella trattativa ed altri dettagli Con l’acquisizione di oggisi porta a casa titoli del calibro di Crash Bandicoot, Spryo the Dragon, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo e tanti altr. Inutile dire che come all’epoca con l’acquisizione di Bethesda, anche in questo caso i giocatori PlayStation e Nintendo sono preoccupati sul futuro della più iconiche serie, se usciranno o meno su altre piattaforme.ha già assicurato i giocatori che continuerà a supportare altre piattaforme, dunque per ora i giochi usciranno ...

Lo scorso Novembrepresentò una versione del suo ultimo sistema operativo , Windows 11 SE,... Asus haal nuovo firmware il laptop BR1100F , un notebook convertibile capace di ...Contemporaneamente all'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard King,hail numero degli abbonati a Game Pass: 25 milioni . Bobby Kotick resterà amministratore delegato ...Today, FarEye , a global SaaS platform transforming last mile, announced its selection by Microsoft as an Amplification Partner in Microsoft Cloud for Retail. The collaboration empowers and transforms ...Tra le novità presentate da Microsoft quest'oggi, risaltano anche i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di gennaio.