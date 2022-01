Sfreccia a 149 chilometri orari sulla via Pontina | maxi multa e patente ritirata

(Di martedì 18 gennaio 2022) Latina – L’eccesso di velocità continua a rappresentare, una delle principali cause della incidentalità sulle strade italiane ed europee. L’obiettivo della Polizia di Stato è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e, conseguentemente, ridurre il numero di vittime provocate da incidente stradale. In questo senso, la Polizia Stradale di Latina da tempo sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, ponendo in essere sia un’azione di prevenzione, tramite la presenza delle pattuglie su strada e la loro costante e continua attività lungo le arterie della provincia, sia di repressione allorché vi sono utenti che mettono a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, dedicando diversi servizi settimanali sul controllo della velocità. L’obiettivo rimane quello di ottenere sia una costante riduzione degli eventi ...

Advertising

zazoomblog : Sfreccia a 149-h sulla Pontina: maxi multa all’automobilista ‘spericolato’ - #Sfreccia #149-h #sulla #Pontina: - CorriereCitta : Sfreccia a 149/h sulla Pontina: maxi multa all’automobilista ‘spericolato’ -

Ultime Notizie dalla rete : Sfreccia 149

Il Corriere della Città

Latina. Superare di gran lunga il limite di velocità non vuole dire banalmente beccarsi una multa e dover pagare una sanzione. Correre come un pilota amatoriale senza freni né inibizioni significa ...Nono posto per Stefano Nepa , in 1.52., avanti al neo promosso in MotoGp per il 2022 Darryn Binder (1.52.326). La griglia di coloro che hanno conquistato la partecipazione diretta alla Q2 è completata da Lorenzo Fellon (1.52.348), Izan ...Latina. Superare di gran lunga il limite di velocità non vuole dire banalmente beccarsi una multa e dover pagare una sanzione. Correre come un pilota amatoriale senza freni né inibizioni significa met ...