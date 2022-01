Regole e diritti nell’era del Metaverso (Di martedì 18 gennaio 2022) A fine ottobre 2021, con un annuncio in pompa magna, Mark Zuckerberg ha inaugurato ufficialmente l’inizio dell’era del Metaverso. Così è partita la corsa agli investimenti miliardari da parte dei colossi del web e dell’informatica (Microsoft e Apple in prima fila), per lo sviluppo di tecnologie, per la loro convergenza, ma anche la corsa alla commercializzazione di apparati, come i visori per la Realtà Aumentata e all’occupazione degli spazi che possono offrire nuove opportunità di business o anche solo di visibilità. E in questa nuova prateria, marketing e comunicazione la fanno da padroni: quella che è stata proposta ai miliardi di utenti del social network di Zuckerberg è una narrazione forte e suggestiva. D’altro canto, è l’idea stessa di Metaverso ad evocare universi paralleli e dimensioni virtuali in cui cose che nella realtà fisica sarebbero ... Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) A fine ottobre 2021, con un annuncio in pompa magna, Mark Zuckerberg ha inaugurato ufficialmente l’inizio dell’era del. Così è partita la corsa agli investimenti miliardari da parte dei colossi del web e dell’informatica (Microsoft e Apple in prima fila), per lo sviluppo di tecnologie, per la loro convergenza, ma anche la corsa alla commercializzazione di apparati, come i visori per la Realtà Aumentata e all’occupazione degli spazi che possono offrire nuove opportunità di business o anche solo di visibilità. E in questa nuova prateria, marketing e comunicazione la fanno da padroni: quella che è stata proposta ai miliardi di utenti del social network di Zuckerberg è una narrazione forte e suggestiva. D’altro canto, è l’idea stessa diad evocare universi paralleli e dimensioni virtuali in cui cose che nella realtà fisica sarebbero ...

