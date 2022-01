Quirinale | Sgarbi annuncia la “tristezza” di Berlusconi Salvini | “Draghi resta premier”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un Silvio“abbastanza triste” secondo la descrizione di Vittorioalla trasmissione Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1 fa da cornice a un’altra giornata interlocutoria sul. Dopo lo schiaffo di Matteo, che ieri 17 gennaio ha dichiarato di volere fare presto “un nome convincente per tanti se non per tutti” per il Colle, è chiaro per il Cavaliere le possibilità di diventare Capo dello Stato sono in netto ribasso., la via d’uscita del Cavaliere Come è noto,in queste settimane ha aiutato il leader di FI a contattare i parlamentari in vista della scelta del Presidente della Repubblica. “Ci devono essere delle inquietudini di natura psicologica – ha dettosu Rai Radio 1- non degli elettori, ma nel candidato, perché ...