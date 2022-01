Osimhen carico dopo il rientro in campo | il messaggio social

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 gennaio 2022) Finalmente è tornato Victor. Il nigeriano è sceso nuovamente incon la maglia del Napoli allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna ben 57 giornil’infortunio con l’Inter.ha mostrato da subito di avere voglia di far bene e di essere molto affamato. All’indomani della vittoria degli uomini di Spalletti,ha pubblicato una sua foto con la seguente didascalia: “Sono così fiducioso in Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei, continuo ad andare avanti”.Bologna NapoliQueste le parole dell’attaccante azzurro, che mostra serenità e fiducia nei confronti di questa seconda metà di stagione.