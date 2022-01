Hogwarts Legacy | confermata l’uscita nel 2022?

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un tweet comparso in rete sembrerebbe confermare alla data di uscita dell’attesissimo titolo Warner Bros.Mentre Warner Bros. si prepara a rilasciare un nuovo trailer diretto ad, in rete stanno rimbalzando i rumor che vedonodell’atteso titolo pronta ad un ennesimo rinvio, con una finestra di lancio non più fissata al. Il motivo sarebbe da ricondurre a numerose problematiche che ne stanno rallentando lo sviluppo, una situazione tale che potrebbe portare il debutto ufficiale al prossimo anno. A mitigare in parte le preoccupazioni dei fan, però, ci ha pensato una nuova voce di corridoio, che sembrerebbe scongiurare questa sventurata ipotesi.potrebbe non veder ...

Nel corso degli ultimi giorni vi abbiamo riportato la notizia di un possibile rinvio di. Oggi però sembrano arrivre rassicurazioni in merito all'uscita del nuovo gioco di Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment, che a quanto pare rispetterà la ...Lo sviluppo diè attualmente avvolto nel mistero: dopo il trailer di lancio, Warner Bros è rimasta infatti in silenzio per oltre un anno e non ha più svelato ulteriori novità.è ...Nella giornata di ieri, in rete sono comparsi nuovi rumor su Hogwarts Legacy che parlavano di un rinvio del gioco al 2023. Nello specifico, Colin Moriarty, un insider vicino al mondo Playstation, ha r ...Un tweet comparso in rete sembrerebbe confermare al 2022 la data di uscita dell'attesissimo titolo Warner Bros. Hogwarts Legacy.