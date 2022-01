GF Vip 6 | le nomination della puntata del 17 gennaio 2022

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tra liti, tensioni e grandi sorprese, ladel Grande Fratello Vip 6 di lunedì 17ha avuto, puntuali come sempre le sue. Ad andare al televoto questa volta sono Valeria Marini e Giacomo Urtis, che ricordiamo partecipano come unico concorrente, Federica Calemme, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Vi raccomandiamo... Davide Silvestri fa infuriare Katia Ricciarelli: "Mi ha datovecchietta" L’ex professoressa de L’Eredità è stata scelta da Kabir Bedi dopo che l’attore è stato nominato come preferito dal pubblico del GF. Nel corso dellepalesi, fatte come da tradizione all’internostanza Superled, Nathaly Caldonazzo dà il suo voto a Davide: “È l’unico con ...

Advertising

AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Grande Fratello VIP: nomination, scontri e le ultime news dalla Casa. #gfvip #NathalyCaldonazzo #Soleil #jessvip https:/… - APmagazineit : Grande Fratello VIP: nomination, scontri e le ultime news dalla Casa. #gfvip #NathalyCaldonazzo #Soleil #jessvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? #GFVip6 #GFVip #soleil #alexbelli #sophie - zazoomblog : Gf VIP nomination: chi sono i nominati di ieri 17 gennaio? - #nomination: #nominati #gennaio?… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nomination

Tutto ciò che è successo nella serata di lunedì 17 gennaio 2022, minuto per minuto: i fatti e tutte leL'articolo Grande Fratello6, 35esima puntata: preferito, nominati, cos'è successo proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Capitolo. Gli immuni della Casa del GF6 di questa puntata sono stati Manuel, Barù e Basciano. La Volpe ha reso immune Giucas Casella, mentre la Bruganelli ha dato l'immunità a Soleil. ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, al di là di Delia Duran super sensuale in gialloe del suo ennesimo scontro con Soleil Stasi, anche Valeri Marini è riuscita ad ...Lulù Selassié dovrà ben presto salutare Manuel Bortuzzo: il giovane nuotatore lascerà la casa del GF Vip 6. Ma quando?