Cocaina e hashish | blitz antidroga ad Artena | due arresti e una persona denunciata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 gennaio 2022) E’ di duee una denuncia il bilancio dell’operazioneeffettuata dalla Polizia di Stato ad, alle porte di Colleferro. A seguito di una serrata indagine condotta dalla Polizia Giudiziaria di Colleferro, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Velletri e con l’apporto delle unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno, sono state effettuate 4 perquisizioni domiciliari. Ciò ha portato al rinvenimento in totale di di 185 grammi di,oltre 6 etti di, alcuni etti di marijuana materiale per il confezionamento e per la divisione delle dosi, 59 cartucce calibro 357 magnum e 38 special. Sono 4 le perquisizioni effettuate ad, vicino Colleferro. Nell’abitazione di un 49enne, C.G., sono stati rinvenuti 160 grammi di ...