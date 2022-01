Ceccarini: “Napoli su Tagliafico, lo prenderebbe subito” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Napoli vuole Nicolas Tagliafico, ma non trova l’accordo con l’Ajax, il club olandese pronta a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Niccolò Ceccarini parla del calciomercato del Napoli e dell’interesse del club azzurro per l’esterno mancino di nazionalità argentina. Tagliafico è il nome che Giuntoli sta seguendo: “Il Napoli lo prenderebbe anche domattina se lo potesse prendere con il prestito secco. L’agente sta cercando di convincere l’Ajax con questa formula. Il Napoli non si vuole impegnare di più in un’altra formula. Piace anche Olivera del Getafe e magari il Napoli ne tratta altri che noi non conosciamo“. Per il ruolo di esterno mancino di difesa, bisogna tenere sempre presente Fabiano Parisi, una pista italiana che ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilvuole Nicolas, ma non trova l’accordo con l’Ajax, il club olandese pronta a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Niccolòparla del calciomercato dele dell’interesse del club azzurro per l’esterno mancino di nazionalità argentina.è il nome che Giuntoli sta seguendo: “Illoanche domattina se lo potesse prendere con il prestito secco. L’agente sta cercando di convincere l’Ajax con questa formula. Ilnon si vuole impegnare di più in un’altra formula. Piace anche Olivera del Getafe e magari ilne tratta altri che noi non conosciamo“. Per il ruolo di esterno mancino di difesa, bisogna tenere sempre presente Fabiano Parisi, una pista italiana che ...

