Biathlon | l’involuzione di Rebecca Passler | dubbi sulla gestione di un talento da non disperdere

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022)era uno dei nomi più attesi in seno alla squadra italiana diin vista della stagione 2021-2022. Non poteva essere altrimenti, alla luce di quanto accaduto durante gli ultimi due inverni. Nel gennaio 2020 l’altoatesina si era fregiata della medaglia d’argento iridata dell’individuale nella categoria youth, proseguendo poi il suo percorso di crescita sul finire della scorsa annata. A marzo 2021, nei Mondiali junior di Obertilliach, l’azzurra si è messa al collo l’argento nella sprint e il bronzo nell’inseguimento. Successivamente, sulle stesse nevi, ha ottenuto anche un podio in Ibu Cup. Risultati interessantissimi, che hanno spalancato le porte della squadra di Coppa del Mondo a una ragazza dal pedigree pesante. Zio Johann è infatti stato uno dei più grandi biathleti italiani di tutti i tempi. Cionondimeno, il ...