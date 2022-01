Ascolti tv 17 gennaio 2022: Puccini cala, ma è in netto vantaggio sul Grande Fratello Vip (Di martedì 18 gennaio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 vince davanti al reality show di Canale5 Il secondo appuntamento con la serie tv Non mi lasciare su Rai1 lascia sul campo, calo fisiologico, un po’ di spettatori rispetto al debutto, ma mantiene saldamente il comando della gara degli Ascolti tv delle reti generaliste del lunedì sera con il 19,57% e 4,312 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la fiction con Vittoria Puccini aveva portato a casa il 20,32% e 4,5 milioni Medaglia d’argento per il Grande Fratello Vip 6 su Canale5 che ha registrato il 21,36% di share media con 3,230 milioni di telespettatori, mantenendo dati stabili visto che settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 21,38% e 3,3 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,64% e 1,727 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 gennaio 2022)tv: la fiction di Rai1 vince davanti al reality show di Canale5 Il secondo appuntamento con la serie tv Non mi lasciare su Rai1 lascia sul campo, calo fisiologico, un po’ di spettatori rispetto al debutto, ma mantiene saldamente il comando della gara deglitv delle reti generaliste del lunedì sera con il 19,57% e 4,312 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la fiction con Vittoriaaveva portato a casa il 20,32% e 4,5 milioni Medaglia d’argento per ilVip 6 su Canale5 che ha registrato il 21,36% di share media con 3,230 milioni di telespettatori, mantenendo dati stabili visto che settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 21,38% e 3,3 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,64% e 1,727 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma di ...

