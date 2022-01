Zoo a Roma, due tori si schiantano contro un'auto. La 28enne alla guida: 'Viva per miracolo' (Di lunedì 17 gennaio 2022) tori in strada a Velletri, Roma. 'Due tori bianchi sono sbucati dal nulla all'improvviso dal bosco correndo su via dei laghi, sono Viva per miracolo ': questa, le parole di Giulia, una ragazza 28enne ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022)in strada a Velletri,. 'Duebianchi sono sbucati dal nulla all'improvviso dal bosco correndo su via dei laghi, sonoper': questa, le parole di Giulia, una ragazza...

Advertising

nathannatr : ok posso ascoltare zoo de roma grazie a dio - AntonioRampulla : Quando un disco volante si portò via 5 animali dallo Zoo di Roma - 53 anni fa un curioso avvistamento che fece scom… - ilfaroonline : Quando un disco volante si portò via 5 animali dallo Zoo di Roma - fuskiko : RT @lucifero1960: @Liberop79653844 @VCountry3 @AlexGiudetti @dessere88 @liliaragnar @Eclissi18 @MaryamSenada @Alfio624 @Overbite71 @BlackWo… - liliaragnar : RT @lucifero1960: @Liberop79653844 @VCountry3 @AlexGiudetti @dessere88 @liliaragnar @Eclissi18 @MaryamSenada @Alfio624 @Overbite71 @BlackWo… -