Usare la Tesla per fare mining di crypto? Certo e con un guadagno tra i 400 e gli 800 dollari al mese (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'esperienza del proprietario di una Tesla Model 3 che ha collegato il suo Mac alla console centrale dell'auto, alimentando il mining con il motore elettrico dell'auto stessa. Questa operazione gli avrebbe fruttato tra i 400 e gli 800 euro al mese in Bitcoin ed Ethereum. Le auto Tesla, grazie al loro motore elettrico ed al computer di bordo, sono state utilizzate da alcuni proprietari per il mining di valute digitali – ComputerMagazine.itLa corsa all'oro del terzo millennio è quella del mining di criptovalute; come nei secoli scorsi si cercavano metalli preziosi, oggi la nuova frontiera è quella nell'estrazione dalla rete di valute digitali. Questa operazione, inizialmente più semplice, è ormai complessa ed energivora, portando ad aguzzare l'ingegno nella ricerca di nuovi metodi.

