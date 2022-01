Siderurgico di Taranto: Afo4 alla stregua di dr. Jekyll & mr. Hyde secondo VeraLeaks "Cariche esplosive nel crogiolo, l’inferno di notte e di giorno torna il sereno" (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un articolo di VeraLeaks l’altoforno 4 del Siderurgico di Taranto è definito alla stregua di dr. Jekyll & mr. Hyde. Viene anche pubblicata una documentazione fotografica per spiegarne il motivo: di giorno un aspetto, la notte ben altro scenario nel recente periodo ed in prossimità della ripartenza dell’attività di Afo4, secondo quanto comunicato da Acciaierie d’Italia. Cosa rende, secondo VeraLeaks, l’altoforno il mr. Hyde del contesto? “Ancora Cariche esplosive nel crogiolo, l’inferno di notte e di giorno torna ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un articolo dil’altoforno 4 deldiè definitodi dr.; mr.. Viene anche pubblicata una documentazione fotografica per spiegarne il motivo: diun aspetto, laben altro scenario nel recente periodo ed in prossimità della ripartenza dell’attività diquanto comunicato da Acciaierie d’Italia. Cosa rende,, l’altoforno il mr.del contesto? “Ancoraneldie di...

