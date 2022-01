Sci | a Campo Felice la squadra campana conquista 10 podi e numerosi  piazzamenti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 52 gli atleti che hanno portato alla vittoria il Comitato Campano nella due giorni dell’Appennino Cup di sci alpino under 16, che si è svolto anello scorso week end. Unadi campioni che si è imposta su quelle degli altri 5 comitati in gara. Il risultato ottenuto è stato di 1858 punti, lasciando al secondo posto il Comitato Abruzzese con 843 punti e al terzo per il Comitato Emiliano con 795. Seguiti a loro volta dalle squadre dei comitati Lazio, Toscana e Liguria. Sono 10 iti nella due giorni tra i quali spiccano quelli di Alessandro Quaranta del Sai che ha vinto lo slalom di ieri e hato un bronzo nel gigante (categoria allievi) e l’oro di Giada d’Antonio dello sci club Vesuvio nel gigante del primo giorno, nella categoria ragazzi. ...