Pechino 2022 | Giamaica presente anche nel bob a 4

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il ritorno di “Cool Runnings”. Lasaràai Giochi Olimpici invernali dicol bob a 4, per la prima volta dal 1998. Acciuffato l’ultimo posto disponibile grazie ai risultati internazionali centrati in questa stagione, con lache per la prima volta figurerà in tre eventi olimpici del bob, essendosi qualificataper il due maschile e il nuovo monobob femminile. E per il bob a due femminile è la prima riserva. I convocati non sono stati ancora annunciati ma, secondo la stampa locale, sarà Shanwayne Stephens a guidare il bob a quattro, con Rolando Reid, Ashley Watson e Matthew Wekpe a completare l’equipaggio. Il bob a quattrono è diventato celebre per il suo esordio olimpico a Calgary ’88, impresa ...