Napoli | dottoressa del Pellegrini presa a calci e pugni per un cellulare

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Una giovanedell’ospedaledi, Chiara Lanza Volpe, 32 anni, è stata aggredita e pestata da un malvivente che l’hanno derubata del. E’ successo dopo mezzanotte in via Duomo.dell’ospedalepestata per unChiara, originaria della Sicilia ma residente ada cinque anni, presta servizio alL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.