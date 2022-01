Musetti-De Minaur, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming. Si gioca in mattinata (Di lunedì 17 gennaio 2022) Esordio in arrivo per Lorenzo Musetti agli Australian Open 2022. Il giovane toscano va a sfidare, sulla Margaret Court Arena, uno dei giocatori più attesi dal pubblico di casa, Alex de Minaur, che lo scorso anno da queste parti fu costretto alla sconfitta da uno dei migliori Fabio Fognini versione Melbourne. Tra i due giocatori non c’è nessun precedente. Musetti ha iniziato la stagione perdendo con il giapponese Taro Daniel ad Adelaide e rinunciando a giocare nella settimana successiva, preferendo rimettere a posto alcuni problemi di natura fisica. Scoppiettante a tratti, invece, de Minaur, che ha iniziato in ATP Cup battendo Matteo Berrettini, per poi perdere contro il russo Daniil Medvedev e infine rimontare il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Esordio in arrivo per Lorenzoagli. Il giovane toscano va a sfidare, sulla Margaret Court Arena, uno deitori più attesi dal pubblico di casa, Alex de, che lo scorso anno da queste parti fu costretto alla sconfitta da uno dei migliori Fabio Fognini versione Melbourne. Tra i duetori non c’è nessun precedente.ha iniziato la stagione perdendo con il giapponese Taro Daniel ad Adelaide e rinunciando are nella settimana successiva, preferendo rimettere a posto alcuni problemi di natura fisica. Scoppiettante a tratti, invece, de, che ha iniziato in ATP Cup battendo Matteo Berrettini, per poi perdere contro il russo Daniil Medvedev e infine rimontare il ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, come e quando seguire #Musetti-#DeMinaur in diretta - flamminiog : RT @federtennis: Nove italiani agli @AustralianOpen (25) Sonego vs. Querrey Fognini vs. Griekspoor (7) Berrettini vs. Nakashima Seppi vs.… - Leclerclover16 : RT @WeAreTennisITA: Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Minaur… - tacconi_tommaso : RT @WeAreTennisITA: Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Minaur… -