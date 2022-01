Michael Bay rivela di aver commesso un errore dopo Bad Boys: "Mio Dio, quanto ero stupido" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Michael Bay ha recentemente rivelato, attraverso i social media, di aver commesso un errore incredibilmente stupido dopo la fine delle riprese di Bad Boys. Micheal Bay ha diretto alcuni dei film d'azione più influenti di tutti i tempi, da Armageddon ai film Transformers anche se, ovviamente, il progetto che ha cambiato la sua vita è stato Bad Boys del 1995. A questo proposito, Bay ha parlato per la prima volta dello "stupido errore" che ha commesso dopo aver realizzato il film. Che ci crediate o no, la Porsche 911 Turbo del 1994 che Will Smith guida in Bad Boys era in realtà il veicolo personale dello stesso Bay. Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022)Bay ha recentementeto, attrso i social media, diunincredibilmentela fine delle riprese di Bad. Micheal Bay ha diretto alcuni dei film d'azione più influenti di tutti i tempi, da Armageddon ai film Transformers anche se, ovviamente, il progetto che ha cambiato la sua vita è stato Baddel 1995. A questo proposito, Bay ha parlato per la prima volta dello "" che harealizzato il film. Che ci crediate o no, la Porsche 911 Turbo del 1994 che Will Smith guida in Badera in realtà il veicolo personale dello stesso Bay. Il ...

