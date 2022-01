Il riscatto di Fabian e Lozano, ovvero come si gestisce un gruppo (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sapiente gestione del gruppo e motivazione dei calciatori”. Capitolo due del volume di calcio a cura di Luciano Spalletti. Dimostrazione: a Bologna, stadio Dall’Ara, il 17 gennaio 2022. Quattro giorni fa, il Napoli è uscito dalla Coppa Italia con una ingloriosa sconfitta casalinga per 5-2 contro la Fiorentina. Principali imputati: Lozano e Fabian Ruiz. Entrambi, appena entrati, si sono fatti espellere e hanno lasciato la squadra in nove uomini e in balia degli avversari. Stasera, Fabian Ruiz e Lozano hanno giocato una partita pressoché perfetta. Sì l’avversario non era il River Plate ma nemmeno la Fiorentina lo era. Quel che conta è la reazione dei due calciatori che ovviamente erano consapevoli delle proprie responsabilità. Reazione che è ovviamente figlia del lavoro che il tecnico toscano da mesi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sapiente gestione dele motivazione dei calciatori”. Capitolo due del volume di calcio a cura di Luciano Spalletti. Dimostrazione: a Bologna, stadio Dall’Ara, il 17 gennaio 2022. Quattro giorni fa, il Napoli è uscito dalla Coppa Italia con una ingloriosa sconfitta casalinga per 5-2 contro la Fiorentina. Principali imputati:Ruiz. Entrambi, appena entrati, si sono fatti espellere e hanno lasciato la squadra in nove uomini e in balia degli avversari. Stasera,Ruiz ehanno giocato una partita pressoché perfetta. Sì l’avversario non era il River Plate ma nemmeno la Fiorentina lo era. Quel che conta è la reazione dei due calciatori che ovviamente erano consapevoli delle proprie responsabilità. Reazione che è ovviamente figlia del lavoro che il tecnico toscano da mesi ...

