Il gioco della torre tra Berlusconi e Draghi (Di martedì 18 gennaio 2022) Se facessimo il gioco della torre non c’è dubbio che tra Draghi e Berlusconi gli italiani getterebbero il secondo. Nell’attuale parlamento i risultati del gioco non sarebbero così scontati. Se poi mettessimo a confronto le due personalità, del “candidato” B. emergerebbero l’ego smisurato, il narcisismo, la scaltrezza, la volontà di potenza; di D. emergerebbero la serietà, il riserbo, il senso della misura, la competenza. Guardando le cose da un altro punto di vista, D. è un personaggio riconosciuto e stimato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) Se facessimo ilnon c’è dubbio che tragli italiani getterebbero il secondo. Nell’attuale parlamento i risultati delnon sarebbero così scontati. Se poi mettessimo a confronto le due personalità, del “candidato” B. emergerebbero l’ego smisurato, il narcisismo, la scaltrezza, la volontà di potenza; di D. emergerebbero la serietà, il riserbo, il sensomisura, la competenza. Guardando le cose da un altro punto di vista, D. è un personaggio riconosciuto e stimato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Azione_it : Quest'anno l'Italia deve spendere bene i soldi del PNRR e non possiamo permetterci di perdere tempo con il gioco de… - petergomezblog : Beppe Grillo indagato a Milano: l’accusa è di traffico di influenze illecite in cambio dei contratti della Moby di… - ClaMarchisio8 : Anche se la pressione della #Juve non è di quelle feroci, la capacità dell'Inter nel costruire gioco e uscire dal p… - le_marmiton_ : RT @RobertoRenga: Quando si fa calcio veloce e il vento alza le vele, arriva il gioco e tutti diventano bravi. Non conta la pochezza della… - Paolo18030138 : RT @RobertoRenga: Quando si fa calcio veloce e il vento alza le vele, arriva il gioco e tutti diventano bravi. Non conta la pochezza della… -