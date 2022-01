GF Vip | Manuel esce stasera | cosa è accaduto stanotte con Lulù Come ha reagito lei a poche ore dal suo abbandono

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Mancanoore alla nuova puntata del “Grande fratello vip” e il pubblico non sta più nella pelle, questa seraBortuzzo uscirà dalla casa e lascerà definitivamente il programma. I dubbi sono nati da quando Alfonso Signorini ha rivelato il proseguimento del reality fino a marzo, ma l’atleta sembra aver deciso: vuole abbandonare il gioco. Tra i vari motivi ce ne sarebbe uno che riguarda il suo stato di salute. LEGGI ANCHE:– GF Vip cachet concorrenti, quanto ha guadagnatoBortuzzo in una sola settimana? Cifre da capogiro GF Vip,è successo traSono passati quattro mesi dall’inizio del reality e i concorrenti in questo tempo sono riusciti a farsi conoscere e a tirare fuori i lati migliori e peggiori di ognuno. ...

Advertising

PasqualeMarro : #ManuelBortuzzo pronto l’addio al #GfVip, il biglietto segreto… - occhio_notizie : La toccante lettera di Manuel per Lulù: 'Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tu… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Anticipazioni 17 gennaio: Manuel esce, Delia confessa il triangolo - zazoomblog : Grande Fratello Vip Anticipazioni 17 gennaio: Manuel esce Delia confessa il triangolo - #Grande #Fratello… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo perde la pazienza con Katia Ricciarelli: “Vattene a letto invece di scassare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Grande Fratello Soleil Sorge non vuole Delia Duran nella Casa del GF: "Schifosamen[...] Soleil ...battuta Jessica sottolinea che anche Lulù si è comportata in questo modo in passato con, e ...Bortuzzo contro Katia Ricciarelli Nelle ultime ore al GFBortuzzo ha scagliato una frecciatina infuocata contro Katia Ricciarelli e ha espresso il desiderio di mandarla in ...Manuel Bortuzzo sta per uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e passa la sua ultima notte con Lulù, cosa è successo nel letto ...Si dice che la speranza sia sempre l’ultima a morire e questo proverbio potrebbe essere adatto a Jessica Selassié, concorrente del Grande Fratello Vip 6, e alla sua infatuazione per Alessandro Bascian ...